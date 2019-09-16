Мэрия Краснодара закупит технику для ремонта гравийных дорог

Этот вопрос мэр Краснодара Евгений Первышов 16 сентября обсудил на встрече с жителями города на хуторе Копанском.

Наибольшее количество гравийных дорог в Краснодаре — в Прикубанском и Карасунском округах, поэтому для них отдельно купят по одному катку и грейдеру. С новой техникой можно будет ремонтировать гравийные дороги круглый год по заявкам горожан.

«Практика показывает, что нанимать подрядчиков для грейдирования улиц в наших хуторах и станицах, которые входят в черту города, — неэффективно. Гораздо быстрее и правильней иметь свою технику на местах, чтобы главы сельских территорий могли сразу проводить срочные работы и не доводить гравийки до непроезжаемого состояния. К весне следующего года грейдеры и катки должны поступить в Прикубанский и Карасунский округа», — рассказал Первышов.

Кроме того, на встрече приняли решение внести в график движения автобусов № 140А, 121А дополнительный рейс в 20:30, высадить больше деревьев в Покровском сквере, а также отремонтировать памятники «Братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.