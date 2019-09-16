Сбербанк оценил итоги реализации трех инвестпроектов на кубанской агрофирме «Приволье»
Представители Сбербанка в сентябре посетили агрофирму «Приволье» в Славянске-на-Кубани и подвели итоги реализации трех инвестиционных проектов
Агрофирма «Приволье»занимается выращиванием риса, разведением крупного рогатого скота и переработкой молока. За последние два года Сбербанк инвестировал в предприятие 120 млн рублей, что позволило построить зернохранилище вместимостью 12 тыс. тонн и родильное отделение для коров.
Благодаря инвестиционным проектам агрофирма смогла сократить себестоимость переработки зерна от 30% до 20%, стоимость хранения зерна — на 18%, а сохранность коров в послеродовой период увеличилась на 12%.
«В целях реализации антилейкозной программы оздоровления поголовья КРС было построено новое родильное отделение для коров с профилакторием на 60 телят. В объект было вложено около 22 млн рублей. В родильном отделении коровы ждут своей очереди растёла. Здесь уютно и светло», — рассказал гендиректор АО «Агрофирма «Приволье» Сергей Лагошин.
«Своевременное финансирование важно для сельхозпроизводителей, поскольку оно позволяет уменьшить себестоимость продукции. Для этого и нужен банк — чтобы помогать обеспечивать более высокую эффективность бизнеса наших клиентов», — отметила и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.
Одним из приоритетных направлений Сбербанка в Краснодарском крае сейчас является кредитование сельхозпредприятий. Без учета регионального госсектора, 29 млрд рублей или 36% от общего кредитного портфеля Сбербанка в сфере корпоративного бизнеса приходится на предприятия сектора АПК. Банк работает с кредитами по двум направлениям: малому и среднему бизнесу доступна программа от Министерства экономического развития на цели формирования оборотного капитала и капитальные инвестиции. Субсидии от Минсельхоза на финансирование сезонных работ и инвестиционные вложения распространяются на предприятия всех форм хозяйствования.
«Востребованы кредиты с субсидированной ставкой Минсельхоза, вырос запрос на инвестиционные кредиты. В крупных хозяйствах нашего края при участии Сбербанка модернизируется производство, строятся цеха. Также мы предлагаем другие продукты экосистемы Сбербанка, такие как агрострахование, валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность», — рассказала Татьяна Сергиенко.
Агрофирма «Приволье» была основана в 2005 году. В ее состав входят 10 тыс. га земли, 3,6 тыс. голов крупного рогатого скота, заводы по переработке риса и молока. С 2012 года предприятие производит твердые сычужные и мягкие сыры — Адыгейский, фермерский, сулугуни, сыр-брынзу.
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