Сбербанк оценил итоги реализации трех инвестпроектов на кубанской агрофирме «Приволье»

Представители Сбербанка в сентябре посетили агрофирму «Приволье» в Славянске-на-Кубани и подвели итоги реализации трех инвестиционных проектов

Агрофирма «Приволье»занимается выращиванием риса, разведением крупного рогатого скота и переработкой молока. За последние два года Сбербанк инвестировал в предприятие 120 млн рублей, что позволило построить зернохранилище вместимостью 12 тыс. тонн и родильное отделение для коров.

Благодаря инвестиционным проектам агрофирма смогла сократить себестоимость переработки зерна от 30% до 20%, стоимость хранения зерна — на 18%, а сохранность коров в послеродовой период увеличилась на 12%.

«В целях реализации антилейкозной программы оздоровления поголовья КРС было построено новое родильное отделение для коров с профилакторием на 60 телят. В объект было вложено около 22 млн рублей. В родильном отделении коровы ждут своей очереди растёла. Здесь уютно и светло», — рассказал гендиректор АО «Агрофирма «Приволье» Сергей Лагошин.

«Своевременное финансирование важно для сельхозпроизводителей, поскольку оно позволяет уменьшить себестоимость продукции. Для этого и нужен банк — чтобы помогать обеспечивать более высокую эффективность бизнеса наших клиентов», — отметила и.о. управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко.