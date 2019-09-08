На Кубани проходят муниципальные выборы

В Краснодарском крае в Единый день голосования 8 сентября проходят выборы в муниципальные органы власти

Жителям предстоит выбрать глав городских и сельских поселений, депутатов районного и поселенческого уровня, а также депутата ЗСК по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15. Всего зарегистрировано 539 кандидатов. Выборы пройдут практически во всех муниципалитетах, кроме Краснодара, Сочи и Армавира. Будут работать 1786 избирательных участков.

Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Чтобы получить бюллетень и проголосовать, при себе необходимо иметь паспорт или его заменяющий документ.