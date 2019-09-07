Власти Кубани решили заняться развитием бухты Инал
Развитием недостаточно развитой инфраструктуры пляжной территории бухты Инал займется специально созданная рабочая группа
Группу возглавил руководитель краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, в нее вошли представители минкурортов, департамента имущественных отношений, ГКУ КК «Кубаньземконтроль», ГКУ КК «Архитектурно-градостроительный центр», арендаторы земельных участков и сотрудники администрации Туапсинского района и Джубгинского городского поселения.
По словам Куринного, заняться развитием этой территории в таком формате решено было из-за того, что сейчас там есть множество проблем, которые формировались на протяжении многих лет.
«Прежде всего это недостаточная оснащенность инженерными сетями, отсутствие коммуникаций и единого подхода к размещению объектов торговли и услуг. Все это негативно отражается на имидже курорта, его популярности у туристов и инвестиционной привлекательности», — отметил Куринный.
Рабочей группе предстоит детально изучить состояние инфраструктуры и в дальнейшем постепенно обновлять коммунальное хозяйство. К этому планируется привлекать в том числе средства арендаторов,
Также планируется рассчитать необходимое для потока отдыхающих количество объектов на пляжах, привести их внешний вид к единому архитектурному решению, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Бухта Инал расположена в Туапсинском районе Краснодарского края, между популярными курортами Джубга и Архипо-Осиповка. Село, берега которого она омывает, называется Бжид.
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