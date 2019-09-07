Трамвай сошел с рельсов после ДТП в центре Краснодара
В Краснодаре 7 сентября произошло ДТП с участием трамвая, из-за чего нарушено движение других трамваев
Авария произошла около 13:30 на перекрестке улиц Горького и Базовской. По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen врезался в трамвай, отчего тот сошел с рельсов. В ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.
Сейчас в этом районе трамваи скопились по направлению в обе стороны. Временно трамваи пустили в объезд этого участка — по Коммунаров, далее по Гоголя в сторону стадиона «Кубань».
Последствия аварии устраняют аварийные бригады МУП «КТТУ».
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