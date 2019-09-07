Трамвай сошел с рельсов после ДТП в центре Краснодара

В Краснодаре 7 сентября произошло ДТП с участием трамвая, из-за чего нарушено движение других трамваев

Авария произошла около 13:30 на перекрестке улиц Горького и Базовской. По словам очевидцев, автомобиль Volkswagen врезался в трамвай, отчего тот сошел с рельсов. В ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас в этом районе трамваи скопились по направлению в обе стороны. Временно трамваи пустили в объезд этого участка — по Коммунаров, далее по Гоголя в сторону стадиона «Кубань».

Последствия аварии устраняют аварийные бригады МУП «КТТУ».