Женщина погибла, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

В Краснодаре 13 июля нашли тело женщины, которая выпала из окна многоэтажного дома

Это случилось на улице Димитрова, 144. Женщина выпала из окна восьмого этажа, сообщили в группе «Жесть Краснодара» в соцсети «ВКонтакте». В группе со ссылкой на соседей уточнили, что женщина страдала психическими расстройствами.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что женщине было 55 лет. По факту ее гибели проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства проишествия устанавливают.