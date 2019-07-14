Женщина погибла, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 13 июля нашли тело женщины, которая выпала из окна многоэтажного дома

Это случилось на улице Димитрова, 144. Женщина выпала из окна восьмого этажа, сообщили в группе «Жесть Краснодара» в соцсети «ВКонтакте». В группе со ссылкой на соседей уточнили, что женщина страдала психическими расстройствами.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что женщине было 55 лет. По факту ее гибели проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства проишествия устанавливают.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей 28 февраля возле многоэтажки нашли тело женщины. Очевидцы рассказали, что она убила своего ребенка и выпала из окна.

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