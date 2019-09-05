Вице-мэра Сочи дисквалифицировали, но он продолжает исполнять свои обязанности

Чиновник формально рассматривал акты прокурорского реагирования, игнорировал требования прокурора и дважды привлекался в связи с этим к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора). Это касалось проверок соблюдения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, о санитарно-эпидемиологическом благополучии курорта.

Центральный районный суд Сочи наказал Толмачева по ст. 17.7 КоАП и дисквалифицировал его на шесть месяцев, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Однако постановление суда в законную силу не вступило, и вице-мэр его обжаловал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе городской администрации.

«Толмачев обжаловал это решение суда, которое в законную силу еще не вступило. В настоящий момент он продолжает исполнять свои обязанности», — уточнили в мэрии.

Как сообщали Юга.ру, Алексей Толмачев стал директором департамента городского хозяйства в январе 2018 года. Спустя четыре месяца он был назначен вице-мэром, курирующим сферу ЖКХ, сменив на посту Юрия Паламарчука, который уволился по собственному желанию. Позже на него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.