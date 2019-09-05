Вице-мэра Сочи дисквалифицировали, но он продолжает исполнять свои обязанности
Заместителя главы Сочи Алексея Толмачева дисквалифицировали за невыполнение законных требований прокурора
Чиновник формально рассматривал акты прокурорского реагирования, игнорировал требования прокурора и дважды привлекался в связи с этим к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора). Это касалось проверок соблюдения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, о санитарно-эпидемиологическом благополучии курорта.
Центральный районный суд Сочи наказал Толмачева по ст. 17.7 КоАП и дисквалифицировал его на шесть месяцев, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Однако постановление суда в законную силу не вступило, и вице-мэр его обжаловал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе городской администрации.
«Толмачев обжаловал это решение суда, которое в законную силу еще не вступило. В настоящий момент он продолжает исполнять свои обязанности», — уточнили в мэрии.
Как сообщали Юга.ру, Алексей Толмачев стал директором департамента городского хозяйства в январе 2018 года. Спустя четыре месяца он был назначен вице-мэром, курирующим сферу ЖКХ, сменив на посту Юрия Паламарчука, который уволился по собственному желанию. Позже на него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Кто такой Алексей Толмачев
Толмачев родился 22 февраля 1974 года в Новочеркасске Ростовской области. В 1996 году окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «водоснабжение и водоотведение», получил квалификацию «инженер-технолог». С 1991 по 2012 год работал на разных постах в области коммунальной инфраструктуры Новочеркасска — от кочегара до руководящих должностей.
В феврале 2012 года стал директором ООО «Югводоканал» (филиал ООО «Сочиводоканал»), позже перешел на должность гендиректора «Сочиводоканала». С августа 2013 года по март 2017 года работал заместителем гендиректора ГУП «Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганский групповой водопровод"».
В апреле 2017 года стал заместителем директора по перспективному развитию МУП Сочи «Водосток». В январе 2018 года назначен на должность директора департамента городского хозяйства администрации Сочи. С апреля 2018 года замещает должность заместителя главы Сочи.
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