«Краснодар» обыграл «Урал» и остался лидером в турнирной таблице РПЛ

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» 1 сентября на гостевом поле сыграл с екатеринбургским «Уралом»

Матч прошел в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги на стадионе «Екатеринбург-Арена». 

Счет открыли «быки» на 19-й минуте. Отличился защитник Дмитрий Скопинцев. Через две минут ответный гол реализовалполузащитник Юрий Бавин. На 37-й минуте нападающий Ари отправил еще один мяч в ворота хозяев. На 68-й минуте полузащитник Отман Эль-Кабир снова сравнял счет. Еще два гола «горожане» забили полузащитники Даниил Уткин и Вандерсон Масиэл на 80-й и 82-й минутах соответственно. Игра завершилась со счетом 2:4. 

Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда набрала 17 очков и осталась лидером в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на восьмой строчке.

Следующую игру «Краснодар» проведет дома с самарскими «Крыльями Советов» 15 сентября. 

В матче 7-го тура РПЛ футболисты «Краснодара» и московского «Локомотива» 24 августа сыграли вничью.

РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Урал» Футбол

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