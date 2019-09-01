«Краснодар» обыграл «Урал» и остался лидером в турнирной таблице РПЛ

Счет открыли «быки» на 19-й минуте. Отличился защитник Дмитрий Скопинцев. Через две минут ответный гол реализовалполузащитник Юрий Бавин. На 37-й минуте нападающий Ари отправил еще один мяч в ворота хозяев. На 68-й минуте полузащитник Отман Эль-Кабир снова сравнял счет. Еще два гола «горожане» забили полузащитники Даниил Уткин и Вандерсон Масиэл на 80-й и 82-й минутах соответственно. Игра завершилась со счетом 2:4.