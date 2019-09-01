«Краснодар» обыграл «Урал» и остался лидером в турнирной таблице РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» 1 сентября на гостевом поле сыграл с екатеринбургским «Уралом»
Матч прошел в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги на стадионе «Екатеринбург-Арена».
Счет открыли «быки» на 19-й минуте. Отличился защитник Дмитрий Скопинцев. Через две минут ответный гол реализовалполузащитник Юрий Бавин. На 37-й минуте нападающий Ари отправил еще один мяч в ворота хозяев. На 68-й минуте полузащитник Отман Эль-Кабир снова сравнял счет. Еще два гола «горожане» забили полузащитники Даниил Уткин и Вандерсон Масиэл на 80-й и 82-й минутах соответственно. Игра завершилась со счетом 2:4.
Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда набрала 17 очков и осталась лидером в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на восьмой строчке.
Следующую игру «Краснодар» проведет дома с самарскими «Крыльями Советов» 15 сентября.
В матче 7-го тура РПЛ футболисты «Краснодара» и московского «Локомотива» 24 августа сыграли вничью.
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