«Наши старейшины, ученые на меня уже начали "наезжать"». Кадыров попросил Путина приехать в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 августа в Подмосковье встретился в президентом РФ Владимиром Путиным

Путин поздравил Кадырова с открытием новой мечети и поинтересовался, действительно ли она самая большая в Европе.

«Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», — отметил глава республики.

Но президент возразил, что самая красивая в мире мечеть находится в Санкт-Петербурге. Кадыров согласился. Он также попросил главу государства посетить Чечню.