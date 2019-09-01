«Наши старейшины, ученые на меня уже начали "наезжать"». Кадыров попросил Путина приехать в Чечню

Чечня, Вся Россия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 августа в Подмосковье встретился в президентом РФ Владимиром Путиным

Путин поздравил Кадырова с открытием новой мечети и поинтересовался, действительно ли она самая большая в Европе.

«Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», — отметил глава республики.

Но президент возразил, что самая красивая в мире мечеть находится в Санкт-Петербурге. Кадыров согласился. Он также попросил главу государства посетить Чечню.

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«Наши старейшины, ученые на меня уже начали "наезжать". Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? — у меня спрашивают, — или как? Я говорю: я ему, если увижу, передам», — поделился с Путиным глава республики.

По словам Кадырова, он понимает, что у президента загруженный график. Однако он уточнил, что Путин бывал в респулике, когда там были проблемы. Сейчас чеченский народ живет другой жизнью. Глава России пообещал Кадырову, что приедет в республику.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно», — цитирует слова Путина пресс-служба администрации президента РФ.

Владимир Путин Рамзан Кадыров

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