«Наши старейшины, ученые на меня уже начали "наезжать"». Кадыров попросил Путина приехать в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 августа в Подмосковье встретился в президентом РФ Владимиром Путиным
Путин поздравил Кадырова с открытием новой мечети и поинтересовался, действительно ли она самая большая в Европе.
«Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», — отметил глава республики.
Но президент возразил, что самая красивая в мире мечеть находится в Санкт-Петербурге. Кадыров согласился. Он также попросил главу государства посетить Чечню.
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«Наши старейшины, ученые на меня уже начали "наезжать". Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? — у меня спрашивают, — или как? Я говорю: я ему, если увижу, передам», — поделился с Путиным глава республики.
По словам Кадырова, он понимает, что у президента загруженный график. Однако он уточнил, что Путин бывал в респулике, когда там были проблемы. Сейчас чеченский народ живет другой жизнью. Глава России пообещал Кадырову, что приедет в республику.
«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно», — цитирует слова Путина пресс-служба администрации президента РФ.
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