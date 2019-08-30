В Сочи женщину обвинили в смерти новорожденного ребенка, которого она не показывала врачам

Краснодарский край

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В Сочи предъявили обвинение женщине, которая не показывала врачам новорожденного ребенка, скончавшегося в три месяца

Младенец умер от инсульта в больнице, куда его привезли в истощенном состоянии.

Следователи выяснили, что проживающая с супругом в поселке Верхнеармянская Хобза женщина родила ребенка 25 апреля дома и за помощью медиков не обращалась. Она также не поставила сына на учет в медицинском учреждении.

23 июня состояние ребенка ухудшилось, он стал отказываться от пищи, но женщина не вызвала врачей. В больницу мальчика отвезли только вечером 25 июня. Но, несмотря на оказанную помощь, 3 июля младенец скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов, сообщили в СКР по Краснодарскому краю.

Обвинение 34-летней местной жительнице предъявлено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Напомним, ранее родители объяснили нежелание связываться с медиками тем, что не доверяют им, так как первая беременность женщины закончилась выкидышем.

Дети смерть Сочи

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