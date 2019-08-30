Краснодарская сеть «Владос» 7-й год попадает в топ-25 региональных ИТ-компаний

В рейтинг «25 лучших региональных ИТ-компаний» от издания CRN/RE компания попадает регулярно с 2001 года и каждый год с 2013 по 2019-й.

Претендентом на победу могла стать любая «живая» ИТ компания, «родившаяся» и работающая за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе и состоящая в «родстве» со столичными и зарубежными представителями ИТ-рынка. Отбор производился среди 224 кандидатов.

Эксперты охарактеризовали компанию так: «Владос» — один из старейших финалистов рейтинга «25 лучших региональных ИТ-компаний» — ветеран рынка с первоклассной репутацией и профессиональной командой, ориентированной на клиента. Компания всегда успешно адаптируется к новым реалиям рынка. И это надо выделить особо, ведь всего два участника рейтинга смогли пробиться в финал 12 раз из 12 возможных — «Владос» один из них.

Оборот компании из 50 человек за 2018 год составил более 800 млн руб. Филиалы и розничные магазины работают в Армавире, Краснодаре, Сочи, Тимашевске и Тихорецке. За 2018-2019 годы «Владос» получил новую авторизацию на ремонт оборудования компаний Dell и Fellowes и начал субдистрибуцию печатной техники Brother.

Самым большим достижением за последний год руководитель компании Левон Акопов считает участие в региональном IT-проекте в сфере здравоохранения. В его рамказ «Владос» осуществил в июне 2019 поставку печатной техники и расходных материалов для Министерства здравоохранения Республики Адыгея на сумму около 3 млн. руб. Левон Акопов отметил: «Благодарны партнеру — компании Brother за поддержку, благодаря которой, а также полной прозрачности конкурса и отсутствую коррупционных схем заказчик сэкономил бюджет и получил максимально качественный результат».

Основными планами развития на ближайшие три года Акопов видит сокращение собственных издержек для полноценной конкуренции с федеральными сетями в корпоративном сегменте. На вопрос издания CRN/RE о главном конкурентном преимуществе Акопов ответил: «Гибкий и индивидуальный подход к каждому клиенту и собственные ресурсы для реализации проектов практически любой емкости».