Кубанский полицейский погиб под Энемом, врезавшись на «Приоре» в грузовик

«По предварительным данным, сотрудник ОМВД по Северскому району, управляя автомобилем Lada Priora, допустил столкновение с совершившим вынужденную остановку на левой полосе дороги грузовым автомобилем MAN», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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