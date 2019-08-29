Кубанский полицейский погиб под Энемом, врезавшись на «Приоре» в грузовик
Полицейский из Северского района погиб в ДТП на трассе в районе Энема
Инцидент произошел около 23 часов 28 августа на 27-м км автодороги Краснодар — Верхнебаканский, между поселками Афипским и Энемом.
«По предварительным данным, сотрудник ОМВД по Северскому району, управляя автомобилем Lada Priora, допустил столкновение с совершившим вынужденную остановку на левой полосе дороги грузовым автомобилем MAN», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
От полученных травм полицейский скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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