Кубанский полицейский погиб под Энемом, врезавшись на «Приоре» в грузовик

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Полицейский из Северского района погиб в ДТП на трассе в районе Энема

Инцидент произошел около 23 часов 28 августа на 27-м км автодороги Краснодар — Верхнебаканский, между поселками Афипским и Энемом.

«По предварительным данным, сотрудник ОМВД по Северскому району, управляя автомобилем Lada Priora, допустил столкновение с совершившим вынужденную остановку на левой полосе дороги грузовым автомобилем MAN», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

От полученных травм полицейский скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

ДТП Полиция Северский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кубанский полицейский погиб под Энемом, врезавшись на «Приоре» в грузовик
Медведев переименовал родовое село Кадыровых в Ахмат-Юрт
В Адыгее пропала еще одна 16-летняя девушка
ОНК не нашла следы избиений у чеченцев, задержанных после перестрелки в Краснодаре
Женщина, продавшая Путину мороженое, куда-то исчезла
Скамейку на замке и с гвоздями сделали жители Ростова

Лента новостей

Статьи

Невероятная химия и сверхразум

Интервью с профессором Сколтеха Артемом Огановым

Статьи

Трудовой лагерь вместо базы отдыха

Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края

«Можно дать порулить и другим»

Пахомов не будет участвовать в конкурсе на мэра Сочи

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале