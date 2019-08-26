Оборот автотранспортного рынка Кубани вырос и составил почти 100 млрд рублей

За первые семь месяцев текущего года автомобильный рынок России просел на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском крае рост продаж новых машин составил 3% за тот же период. В целом, по информации аналитического агентства «Автостат», рост рынка автомобилей сейчас происходит практически в половине регионов России.

Оборот кубанского авторынка составляет с начала года 99,6 млрд рублей. Это касается компаний, реализующих автотранспортные средства, а также оказывающих услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Это на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом секторе на Кубани задействовано порядка 7,5 тысяч предприятий. А по количеству автомобилей (около 2,3 миллиона) наш край уступает лишь Москве и Московской области. За последние 10 лет в Краснодарском крае число автомобилей выросло на 34,5%.

Крупнейшим сегментом на российском авторынке остается сегмент кроссоверов. В России автомобили с таким типом кузова в настоящее время занимают более 44% от общего рынка легковых машин.