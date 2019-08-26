На сочинском курорте «Горки Город» школьники смогут бесплатно отдохнуть перед началом учебного года

Специальное предложение «Первоклассный уикенд» будет действовать с 30 августа по 1 сентября. В честь начала учебного года «Горки Город» сделает подарок всем детям до 15 лет: бесплатное проживание в отелях курорта и прогулочные билеты на канатные дороги в горы.

Кроме того, «Горки Город» запланировал программу уикенда: на курорте можно будет бесплатно посмотреть мультфильм в кинотеатре «Старсинема», поучаствовать в семейных турнирах по боулингу и детских соревнованиях «Ниндзя гор», а таже узнать, как устроен организм человека в интерактивном Музее занимательного здоровья.

Также специально для гостей уикенда устроят бесплатные фотосессии с питомцами хаски-центра, будет работать анимационная зона детского центра развлечений «Хали-Гали» и пройдет ярмарка-фестиваль местных сувениров Polyana Local Market. Каждый вечер для всех детей будут проводить дискотеку на открытом воздухе, а для взрослых — концерты эквадорских индейцев.

«Начало учебного года — это еще и начало межсезонья в горах, самого красочного сезона в году. Воспользуйтесь возможностью получить бесплатные билеты на канатную дорогу для детей и подняться в горы, чтобы на высоте 2200 метров над уровнем моря восхититься лучшим обзором Кавказских гор на новой панорамной площадке Красной Поляны 360°, прокатиться на самом длинном и высотном зиплайне России Gorky Fly, проверить свою силу духа на подвесном мосту над пропастью или в веревочном парке приключений, прогуляться верхом на лошадях или отправиться в пешеходный поход по экомаршрутам к альпийским лугам или водопадам», — рассказали в пресс-службе «Горки Города».

Выбрать отель курорта «Горки Город» и забронировать проживание по тарифу «Первоклассный уикенд» можно на сайте gorkygorod.ru или по телефону 8-800-550-20-20.