В Сочи ожидается ливень с грозой
В Сочи 25 августа предупредили об изменениях годы и сильном дожде
До 18:00 на курорте ожидается сильный дождь с грозой, усиление ветра с порывами до 12-15 м/с.
«Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.
По данным краснодарского гидрометцентра, температура воды в Сочи составляет 27 °C.
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