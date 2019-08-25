В Сочи ожидается ливень с грозой

В Сочи 25 августа предупредили об изменениях годы и сильном дожде

До 18:00 на курорте ожидается сильный дождь с грозой, усиление ветра с порывами до 12-15 м/с.

«Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В случае происшествий необходимо звонить по номеру 112.