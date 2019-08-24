Филолог из Ставрополя пожаловалась в ФАС на рекламу презервативов со слоганом про смену шкуры

Филолог из Ставрополя Елизавета Лопатина посчитала рекламу презервативов Vizit оскорбительной для женщин и подала на нее жалобу в Федеральную антимонопольную службу

Рекламный пост со слоганом «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год» был опубликован на странице Vizit во «ВКонтакте» в августе. Реклама вызвала резкую критику со стороны феминисток, которые посчитали, что под «шкурами» в этом контексте имеются в виду девушки.

После этого выпускница Северо-Кавказского федерального университета Елизавета Лопатина обратилась в ФАС с жалобой на эту рекламу. Она считает, что компания-производитель должна удалить пост с оскорбительной рекламой и принести публичные извинения.

Совместно с коллегами-филологами Лопатина провела лингвистическую экспертизу, чтобы доказать, что слово «шкура» является бранным и не должно использоваться в рекламе. Также при составлении заявления она использовала комментарий психолога, пишет «РБК Кавказ».

«По результатам социологического опроса, более 6 тыс. человек согласились, что в данном случае слово "шкура" было употреблено в оскорбительном значении. Надеюсь, мои требования удовлетворят и рекламу удалят», — рассказала Лопатина изданию.

Представители ранее Vizit заявляли, что не ставили своей задачей оскорбление девушек.

«Ни в одном нашем посте нет целей оскорбить кого-то, нет никакого злого умысла и никаких скрытых смыслов. Мы максимально нейтральны и поддерживаем все гендеры и интересы», — заявили авторы публикации.

В пресс-службе ФАС сообщили, что жалоба Лопатиной поступила в ведомство 19 августа и сейчас находится на рассмотрении.