Международная федерация лыжного спорта сертифицировала две трассы курорта «Горки Город»
Две трассы «синего» и «красного» уровня сложности на курорте «Горки Город» в Сочи получили сертификат Международной федерации лыжного спорта (FIS)
Сертификат выдан горнолыжной трассе «Черная Пирамида» — это единое название трасс 5А и 5B различной категории сложности. Он позволяет проводить на горном курорте «Горки Город» международные соревнования по слалому, гигантскому слалому и параллельному слалому, в том числе уровня чемпионатов и Кубка мира.
Трасса «Черная Пирамида» названа в честь одноименной вершины хребта Аибга — самой высокой точки курорта «Горки Город», расположенной на высоте 2375 метров над уровнем моря. Длина сертифицированной FIS трассы составляет 1,2 км, перепад высот — до 231 метра. Склоны расположены в уникальной климатической зоне «Цирк-2» на высотах между +2050 метров и +2300 метров над уровнем моря.
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В пресс-службе курорта напомнили, что благодаря расположению горной долины «Цирк-2» «Горки Город» имеет самый продолжительный сезон катания в Сочи: с начала декабря до конца июня. Именно на сертифицированных FIS трассах в зимний сезон появляется сноупарк с множеством элементов и джиб-секциями: трамплинами, фигурами и линиями для начинающих и опытных спортсменов. Толщина снежного покрова даже в конце мая достигает более двух метров, а в зоне выката открывается панорамный вид на горные вершины Кавказского хребта.
Ранее, в июне 2019 года, все трассы, сноупарк и спортплощадку курорта «Горки Город» включили во Всероссийский реестр спортивных объектов Минспорта России, и в скором времени курорт планирует принимать учебно-тренировочные сборы, а также национальные и международные старты.
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