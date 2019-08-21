Международная федерация лыжного спорта сертифицировала две трассы курорта «Горки Город»

Две трассы «синего» и «красного» уровня сложности на курорте «Горки Город» в Сочи получили сертификат Международной федерации лыжного спорта (FIS)

Сертификат выдан горнолыжной трассе «Черная Пирамида» — это единое название трасс 5А и 5B различной категории сложности. Он позволяет проводить на горном курорте «Горки Город» международные соревнования по слалому, гигантскому слалому и параллельному слалому, в том числе уровня чемпионатов и Кубка мира.

Трасса «Черная Пирамида» названа в честь одноименной вершины хребта Аибга — самой высокой точки курорта «Горки Город», расположенной на высоте 2375 метров над уровнем моря. Длина сертифицированной FIS трассы составляет 1,2 км, перепад высот — до 231 метра. Склоны расположены в уникальной климатической зоне «Цирк-2» на высотах между +2050 метров и +2300 метров над уровнем моря.