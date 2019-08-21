В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по жаре. Ожидается 39 °С

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С

Сильная жара придет в город 22 августа. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

«В период с 15 до 17 часов местами в крае, в том числе в Краснодаре ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39 °С», — сообщает мэрия города.

Читайте также:

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8(861)214-33-36 или 112.

По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 22 августа в городе будет сухо и ветрено — порывы будут до 13 м/с. По краю прогнозируют кратковременные дожди с грозами и температуру до 37 °С. На Черноморском побережье — до 34 °С.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по жаре. Ожидается 39 °С
Шесть человек эвакуировали при пожаре в частном доме в Геленджике
Краснодарки стали участницами телешоу «Пацанки» и «Адская кухня»
Парень выпал из окна многоэтажки в Краснодаре
На пляже в Сочи мужчина напал на школьницу и пытался изнасиловать ее
В Краснодаре 83-летний водитель устроил ДТП, в котором перевернулась машина

Лента новостей

«Случай вопиющий»

Власти Краснодара подтвердили задержание нескольких участников ночной перестрелки

На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови

Мать ребенка обвинила врачей в ошибке

Мнения

Возвращение 90-х

Что жители Краснодара думают о ночной перестрелке у вещевого рынка

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале