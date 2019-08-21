В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по жаре. Ожидается 39 °С
В Краснодаре ожидается повышение температуры воздуха до 39 °С
Сильная жара придет в город 22 августа. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
«В период с 15 до 17 часов местами в крае, в том числе в Краснодаре ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39 °С», — сообщает мэрия города.
Читайте также:
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8(861)214-33-36 или 112.
По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 22 августа в городе будет сухо и ветрено — порывы будут до 13 м/с. По краю прогнозируют кратковременные дожди с грозами и температуру до 37 °С. На Черноморском побережье — до 34 °С.
Читайте также
На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови
Мать ребенка обвинила врачей в ошибке
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.