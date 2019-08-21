В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по жаре. Ожидается 39 °С

По данным Краснодарского гидрометцентра, днем 22 августа в городе будет сухо и ветрено — порывы будут до 13 м/с. По краю прогнозируют кратковременные дожди с грозами и температуру до 37 °С. На Черноморском побережье — до 34 °С.

«В период с 15 до 17 часов местами в крае, в том числе в Краснодаре ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39 °С», — сообщает мэрия города.

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