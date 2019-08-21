На Кубани вторая половина недели будет жаркой и дождливой
Синоптики рассказали, какой будет погода на Кубани с 21 по 23 августа
По данным Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре 21 августа будет сухо и ветрено — до 10 м/с. Воздух прогреется до 33‑35 °С. В крае возможны грозовые дожди, жара до 36 °С и ветер с порывами 15 м/с. В южной части Черноморского побережья также будет дождливо, столбики термометров поднимутся до 33 °С. В районе Новороссийска ветер усилится до 17 м/с.
22 и 23 августа на Кубани продолжат идти кратковременные дожди с грозами. Ночью воздух остынет до 18‑23 °С, в юго-восточных предгорьях — до 13‑18 °С. Днем столбики термометров покажут 30‑35 °С, местами до 37 °С. На Черноморском побережье ночью будет 19‑24 °С, днем — 28‑33 °С.
Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск, Геленджик, Туапсе, Сочи — 25‑26 °C, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Новороссийск — 24 °C, Анапа — 23 °C.
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