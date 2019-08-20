Эпизоды «Клиники» и «Рика и Морти» покажут на «Ночи сериалов» «КиноПоиска» в Краснодаре
В Краснодаре в одном из залов кинотеатра «Киномакс» 24 августа пройдет «Ночь сериалов» «КиноПоиска»
В рамках акции покажут четыре анимационных и три игровых сериала. Программа начнется в 17:00 показом нескольких эпизодов мультсериалов «Время приключений» (Adventure Time) и «Вся правда о медведях». Сразу за ними идут «Робоцып» и «Рик и Морти». Зрителям следует обратить внимание на то, что у сериалов разные возрастные ограничения.
В 19:20 начнется показ мини-сериала Стивена Фрирза «Семейный брак» (State of the Union), который вышел в 2019 году. В центре внимания — история семейной пары, которая ходит к психотерапевту, каждый раз встречаясь перед очередным сеансом в пабе. Главные роли исполнили Розамунд Пайк и Крис О'Дауд, их озвучили Татьяна Лазарева и Михаил Шац. «Семейный брак» состоит из 10 эпизодов по 10 минут. Во время «Ночи сериалов» его покажут целиком.
Затем на большом экране можно будет посмотреть по несколько серий комедии «Парки и зоны отдыха» и медицинского комедийно-драматического ситкома «Клиника».
Показы будут проходить с 17:00 до 00:10. Вход бесплатный, обязательна отдельная регистрация на каждый сериал, который входит в программу.
Также 24 августа «Ночь сериалов» пройдет и в Ростове. Там подготовят похожую программу, но вместо «Клиники» и «Парков и зон отдыха» покажут эпизоды сериалов «Сообщество» и «Офис». Регистрироваться нужно так же — отдельно на каждый сериал.
Как сообщали Юга.ру, с 15 по 29 августа в амфитеатре парка «Краснодар» пройдут показы фильмов в рамках фестиваля современного французского кино «Вы что, хотите как в Париже?».
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