В рамках акции покажут четыре анимационных и три игровых сериала. Программа начнется в 17:00 показом нескольких эпизодов мультсериалов «Время приключений» (Adventure Time) и «Вся правда о медведях». Сразу за ними идут «Робоцып» и «Рик и Морти». Зрителям следует обратить внимание на то, что у сериалов разные возрастные ограничения.

В 19:20 начнется показ мини-сериала Стивена Фрирза «Семейный брак» (State of the Union), который вышел в 2019 году. В центре внимания — история семейной пары, которая ходит к психотерапевту, каждый раз встречаясь перед очередным сеансом в пабе. Главные роли исполнили Розамунд Пайк и Крис О'Дауд, их озвучили Татьяна Лазарева и Михаил Шац. «Семейный брак» состоит из 10 эпизодов по 10 минут. Во время «Ночи сериалов» его покажут целиком.

Затем на большом экране можно будет посмотреть по несколько серий комедии «Парки и зоны отдыха» и медицинского комедийно-драматического ситкома «Клиника».