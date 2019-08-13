В парке «Краснодар» пройдет кинофестиваль «Вы что, хотите как в Париже?»

В амфитеатре парка «Краснодар» 15 августа стартует фестиваль современного французского кино «Вы что, хотите как в Париже?»

Первым покажут фильм режиссера Луи Гарреля «Честный человек» , в центре сюжета которого любовный треугольник.

23 августа зрители увидят работу «Малышка зомби» Бертрана Бонелло («Дом терпимости», «Сен-Лоран: стиль — это я», «Порнограф»). Лента рассказывает о девушке, которая переезжает в Париж и пытается произвести впечатление на одноклассников. Неожиданно для себя она рассказывает историю о своем дедушке, обращенном в настоящего зомби.

29 августа состоится показ драмы Франсуа Озона «По воле божьей» , получившей Гран-при жюри 69-го Берлинале. Трое взрослых мужчин объединяются в борьбе против священника, растлевающего детей.

Начало всех сеансов в 20:00. Вход по билетам.

Фестиваль «Вы что, хотите как в Париже?» станет вторым совместным проектом ЦСИ «Типография» и парка «Краснодар». Ранее в июне прошел фестиваль современного кино «Юность».