Тело мужчины вытащили из озера в Краснодаре

Краснодарский край

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Следователи проводят проверку после гибели мужчины в Покровском озере в Краснодаре

О происшествии написал телеграм-канал «ЧП Краснодар». Там со ссылкой на очевидцев говорится, что инцидент произошел 12 августа. Мужчину, стоящего по пояс в воде, прохожие увидели с Дмитриевской дамбы. Они окликнули его, но мужчина не реагировал, а после погрузился в воду. Прохожие вызвали спасателей, которые вытащили его тело без признаков жизни.

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю подтвердили порталу Юга.ру факт происшествия. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются.

Как писали Юга.ру, в начале мая у Покровского озера произошло еще одно ЧП — там нашли тело мужчины, у которого в руках, по словам очевидцев, взорвалась граната.

Краснодар Происшествия смерть

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