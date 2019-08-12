В Черкесске мужчина открыл стрельбу из автомата возле школы. Предположительно, во время кражи невесты

Полиция ищет мужчину на джипе, устроившего автоматную стрельбу холостыми патронами в центре Черкесска

Инцидент произошел около 16 часов возле гимназии № 9 на улице Горького.

«Неизвестный мужчина на черном джипе начал стрельбу из автомата в воздух. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила гильзы от холостых патронов», — цитирует «Интерфакс» источника в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии.

Источник «АиФ» в ведомстве рассказал, что по предварительным данным, стреляли во время кражи невесты.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают джип и устанавливают личность стрелявшего. Его могут привлечь к ответственности за хулиганство.