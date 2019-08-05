В Сочи утонули два человека, третьего успели спасти

Краснодарский край

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В Сочи в выходные, 3 и 4 августа, в реке и море захлебнулись два человека, еще одного тонущего мужчину успели спасти

Первый трагический случай произошел 3 августа. Мужчина утонул в реке Мзымте. В 21:05 спасатели выезжали в район поселка Молдовка, чтобы для достать тело погибшего из русла реки.

4 августа в 23:30 сотрудники МЧС работали в центре курорта. В районе пляжа «Островок» искали утонувшего человека, тело которого видел охранник. Труп обнаружить не удалось, так как поиску с моря мешал четырехбалльный шторм.

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Также в ночь на 5 августа в реке Сочи в районе улицы Чайковского спасли 34-летнего жителя Сочи. Прибывшие на место спасатели с альпинистским снаряжением и выдвижной лестницей подняли пострадавшего из реки и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в начале августа на побережье Черного моря в Сочи за два дня умерли два туриста.

МЧС смерть Сочи

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