На Кубани участникам ОПГ за обналичивание 4,65 млрд рублей грозит семь лет колонии

Прокуратура Краснодарского края в августе направила в суд уголовное дело против организованной преступной группы, которую обвинили в обналичивании 4,65 млрд рублей

По версии следствия, пятеро жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет вступили в предварительный преступный сговор и с 12 января 2015 по 30 апреля 2017 года осуществляли банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

На счета незаконно созданных организаций поступали деньги в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги на общую сумму свыше 4,65 млрд рублей. Средства перечисляли транзитом по распоряжениям заказчиков незаконных банковских операций.