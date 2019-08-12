На Кубани участникам ОПГ за обналичивание 4,65 млрд рублей грозит семь лет колонии
Прокуратура Краснодарского края в августе направила в суд уголовное дело против организованной преступной группы, которую обвинили в обналичивании 4,65 млрд рублей
По версии следствия, пятеро жителей Гулькевичского района в возрасте от 30 до 36 лет вступили в предварительный преступный сговор и с 12 января 2015 по 30 апреля 2017 года осуществляли банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
На счета незаконно созданных организаций поступали деньги в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги на общую сумму свыше 4,65 млрд рублей. Средства перечисляли транзитом по распоряжениям заказчиков незаконных банковских операций.
Следствие обвинило членов ОПГ по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление незаконной банковской деятельности), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридических лиц), ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой).
Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его в суд. Всех обвиняемых заключили под стражу, им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили 12 августа в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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