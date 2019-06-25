В Краснодаре будут судить членов ОПГ за отмывание почти 4 млрд рублей

По делу проходят 16 обвиняемых — жители Краснодарского края, Северной Осетии и Москвы. По версии следствия, ОПГ создали двое краснодарцев, в него они вовлекли других членов. В период с марта 2014 года по ноябрь 2017 года они занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных документов и незаконным образованием фирм-однодневок.

«С помощью специально созданных на территории Краснодарского края, Липецкой, Воронежской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгеи и города Москвы более 70 фиктивных организаций они обналичили денежные средства на общую сумму более 3,8 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении преступников возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе), ч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт платежных документов), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (Незаконное образование юрлица). На их имущество наложен арест.

Дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.