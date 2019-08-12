Конкурс «Миссис Россия — 2019» выиграла жительница Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019» 11 августа стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Конкурс прошел в Московском культурном фольклорном центре. В номинации «Миссис Россия — 2019» победила жительница Геленджика Екатерина Нишанова, а в номинации «Миссис Россия Globe» первой стала Ксения Кривко из Кемерово.
В конкурсе участвовали девушки в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательным условием является штамп в паспорте о заключенном браке и минимум один ребенок. У Нишановой есть двое детей, пишет RT.
«Не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя», — написала девушка во «ВКонтакте».
View this post on Instagram
Я стала "Миссис Россия" 2019 - не верится, что это финал, вроде 6 месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить не возможно! Счастье, радость и гордость за себя!!! Я бы хотела начать с ���� благодарности! Первое это благодарность - конкурсу Миссис Россия а именно Алле Юрьевне Маркиной @allamarkina_official - за ту сказку, которую она для нас делает, за возможность нашим мамам раскрыть в себе потенциал и почувствовать себя королевами ��. Хочу поблагодарить мою команду, которая в течение полугода помогала мне в подготовке к Миссис Россия, это самые профессиональные люди нашей страны, которые не только помогали мне, но и поддерживали меня, давали мне нужные советы! Горжусь своей командой, они лучшие из лучших, но самое главное они были со мной на одной волне, а это самое главное! 1.Диадема @alexandrashmailovadiadema мои помощники, моя правая рука, без них как без рук! Всё четко, всегда качественно, всё и всех знают, не знают слова нет и невозможно! Для них нет не решаемых задач. Они стали для меня родными и очень близкими людьми! Спасибо вам терпение и поддержку! 2.Дана @danadfm мой педагог по ораторскому искусству и наставница! Благодаря ей �� я стала другим человеком, умеющим выразить свою мысль, красиво и лаконично! Плюс ко всему это близкий моей душе человека ❤ профессионал своего дела! Лучшая радио ведущая! 3.Алексей @goodkoal мой помощник по социальным сетям. Это волшебный человек, который мне помогал в этом новом для меня мире - публичности! Он на столько грамотный в своей профессии, что может давать комментарии на нескольких языках! 4.Твинс Студио @twinsstudio_video эти ребята сняли для меня видео-визитку на конкурс, креативные и лучшие в нашем крае! Спасибо вам за терпение! Было сложно, но вы всегда правильно меня направляли! 5.Грач кутюр @grach_haute_couture это дизайнер от бога! Мое финальное платье достойно самый наивысшей премии, так как это произведение искусства! Весь мой гардероб на конкурс был самым ярким благодаря ему! 6. ⬇⬇⬇ продолжение благодарностей в комментариях ниже ⬇⬇⬇
Как сообщали Юга.ру, в апреле жительница Азова Ростовской области Алина Санько победила в национальном конкурсе «Мисс Россия — 2019».
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.