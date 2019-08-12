Конкурс «Миссис Россия — 2019» выиграла жительница Геленджика

Конкурс прошел в Московском культурном фольклорном центре. В номинации «Миссис Россия — 2019» победила жительница Геленджика Екатерина Нишанова, а в номинации «Миссис Россия Globe» первой стала Ксения Кривко из Кемерово.

В конкурсе участвовали девушки в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательным условием является штамп в паспорте о заключенном браке и минимум один ребенок. У Нишановой есть двое детей, пишет RT.

«Не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя», — написала девушка во «ВКонтакте».