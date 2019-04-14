Девушка из Азова стала «Мисс Россия — 2019»

Ростовская область, Вся Россия

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Жительница Азова Ростовской области Алина Санько 13 апреля победила в национальном конкурсе «Мисс Россия — 2019»

Корону девушка получила от победительницы конкурса прошлого года Юлии Полячихиной. Теперь Санько будет представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй вице-мисс — Ралина Арабова из Татарстана.

Для участниц конкурса и гостей церемонии выступил певец Сергей Лазарев, говорится на сайте конкурса.

Кто такая Алина Санько

Алина Санько родилась 31 декабря 1998 года. На странице конкурса «Мисс Россия» в инстаграме указано, что она увлекается поэзией, живописью и пишет картины. Девушка окончила режиссерские курсы.

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