Грозы и похолодание до 10 °С. В выходные на Кубани ухудшится погода
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 10 и 11 августа
По данным краевого гидрометцентра, в выходные местами пройдут кратковременные дожди с грозой, при этом днем 11 августа осадков не ожидается. Ночные температуры — 15-20 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает 10-15 °С. Днем будет 28-33 °С, местами до 35 °С. Ветер 5-10 м/с, в дневное время порывы до 12-17 м/с.
В Краснодаре в субботу возможен небольшой дождь, в воскресенье будет ясно. В ночное время столбики термометров опустятся до 16-17 °С, днем воздух прогреется до 29 °С. Ветер слабый, 3 м/с.
На Черноморском побережье ближе к воскресенью прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Ночью воздух остынет до 17-22 °С, дневная температура — 26-31 °С. Ветер 6-11 м/с, 11 августа возможно усиление до 12-14 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях: Темрюк, Новороссийск, Геленджик — 25 °C, Анапа, Сочи — 24 °C, Ейск, Приморско-Ахтарск — 23 °C, Туапсе — 22 °C.
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