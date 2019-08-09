Грозы и похолодание до 10 °С. В выходные на Кубани ухудшится погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 10 и 11 августа

По данным краевого гидрометцентра, в выходные местами пройдут кратковременные дожди с грозой, при этом днем 11 августа осадков не ожидается. Ночные температуры — 15-20 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает 10-15 °С. Днем будет 28-33 °С, местами до 35 °С. Ветер 5-10 м/с, в дневное время порывы до 12-17 м/с.

В Краснодаре в субботу возможен небольшой дождь, в воскресенье будет ясно. В ночное время столбики термометров опустятся до 16-17 °С, днем воздух прогреется до 29 °С. Ветер слабый, 3 м/с.