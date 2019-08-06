Два человека погибли во время купания в шторм в Абхазии
Турист из Москвы и отдыхающий из Очамчиры стали жертвами шторма в абхазском курорте Гагра
Четырехбалльный шторм был в море у берегов Абхазии 5 августа. Купавшиеся в шторм 19-летний житель Очамчиры и 37-летний москвич погибли во время купания.
Молодой местный житель пропал при купании в первой половине дня. По словам очевидцев, его накрыло волной и унесло в море.
К поискам парня привлекли вертолет МЧС Абхазии. Он совершил несколько облетов прибрежной зоны, но результатов это не дало. Тело молодого человека водолазы нашли только на следующее утро, оно находилось у волнореза на глубине около шести метров.
К вечеру 5 августа спасатели вытащили из воды туриста из Москвы. Его доставили в больницу, однако позже скончался, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
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