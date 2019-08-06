Два человека погибли во время купания в шторм в Абхазии

Турист из Москвы и отдыхающий из Очамчиры стали жертвами шторма в абхазском курорте Гагра

Четырехбалльный шторм был в море у берегов Абхазии 5 августа. Купавшиеся в шторм 19-летний житель Очамчиры и 37-летний москвич погибли во время купания.

Молодой местный житель пропал при купании в первой половине дня. По словам очевидцев, его накрыло волной и унесло в море.

К поискам парня привлекли вертолет МЧС Абхазии. Он совершил несколько облетов прибрежной зоны, но результатов это не дало. Тело молодого человека водолазы нашли только на следующее утро, оно находилось у волнореза на глубине около шести метров.

К вечеру 5 августа спасатели вытащили из воды туриста из Москвы. Его доставили в больницу, однако позже скончался, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.