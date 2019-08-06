Чиновникам в России предложили в 10 раз увеличить командировочные

В Госдуме России в августе выступили с инициативой об увеличении командировочных чиновникам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член партии «Единая Россия» Сергей Вострецов предложили в десять раз увеличить чиновникам суточные в командировках.

Сейчас размер суточных составляет 100 рублей. По мнению Вострецова, этих денег не хватает на питание, поэтому сумму нужно увеличить до 1 тыс. рублей.

«Человек же не может ездить по всему городу, приехав в субъект, и искать самую дешевую столовую. Я думаю, в реальности суточные сегодня должны варьироваться от 500 руб. до 1 тыс. рублей, учитывая, что человеку три, а то и четыре раза надо поесть. Возьмите, что в среднем обед стоит 300-350 рублей, завтрак — 150-200 рублей, то же самое — ужин и полдник. Поэтому в реальности сегодня суточные должны быть в десять раз увеличены, то есть 1 тыс. рублей», — рассказал Вострецов агентству городских новостей «Москва».

Как пишет RT, ранее профсоюз работников госучреждений направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию с просьбой увеличить размер суточных выплат во время командировок.