В Белореченске поезд сбил девушку с признаками алкогольного опьянения

Краснодарский край

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В Белореченске днем 31 июля 21-летняя девушка выжила, попав под поезд

В 13:13 спасателям поступило сообщение, что на железнодорожном переезде по улице Кочергина  маневровый ж/д состав, проводя маневровые работы в северной горловине станции, сбил 21-летнюю девушку. У пострадавшей выявили признаки алкогольного опьянения. Ее доставили в реанимацию с множественными переломами, сообщило в своем инстаграме управление по делам ГО и ЧС по Белореченскому району.

Как писали Юга.ру, 24 июля в Азове Ростовской области 14-летнего мальчика ударило током на крыше поезда и он получил 80% ожогов тела.

Белореченский район Железная дорога Поезда
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