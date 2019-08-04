Автовоз застрял под мостом в Сочи
В Сочи произошло ДТП с участием автовоза, одна из перевозимых машин значительно пострадала
Авария произошла 3 августа на въезде в Завокзальный микрорайон. Водитель тягача, перевозивший новые иномарки, попытался проехать под мостом, но за него зацепился стоящий на платформе автомобиль.
При этом, по словам очевидцев, рядом с мостом установлено несколько предупреждающих знаков.
Крыша зацепившегося за конструкцию моста оказалась серьезно повреждена, передает Sochinews.
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