Автовоз застрял под мостом в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи произошло ДТП с участием автовоза, одна из перевозимых машин значительно пострадала

Авария произошла 3 августа на въезде в Завокзальный микрорайон. Водитель тягача, перевозивший новые иномарки, попытался проехать под мостом, но за него зацепился стоящий на платформе автомобиль.

При этом, по словам очевидцев, рядом с мостом установлено несколько предупреждающих знаков.

Крыша зацепившегося за конструкцию моста оказалась серьезно повреждена, передает Sochinews.

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