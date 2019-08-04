Автовоз застрял под мостом в Сочи

В Сочи произошло ДТП с участием автовоза, одна из перевозимых машин значительно пострадала

Авария произошла 3 августа на въезде в Завокзальный микрорайон. Водитель тягача, перевозивший новые иномарки, попытался проехать под мостом, но за него зацепился стоящий на платформе автомобиль.

При этом, по словам очевидцев, рядом с мостом установлено несколько предупреждающих знаков.

Крыша зацепившегося за конструкцию моста оказалась серьезно повреждена, передает Sochinews.