На Кубани парень погиб в аварии по вине молодого водителя
В Кореновском районе ночью 1 августа произошло ДТП с одним погибшим
Авария случилась в 00:10 на трассе М4 «Дон» в сторону Новороссийска. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 наехал на металлическое барьерное ограждение.
В результате ДТП погиб 29-летний пассажир легковушки. В больницу доставили водителя, а также 27‑летнего и 29‑летнего пассажиров.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 2 августа на Ставрополье произошла авария с автобусом и грузовиком, в которой пять человек погибли и еще 18 пострадали.
Чем заняться в выходные 3-4 августа
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.