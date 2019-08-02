На Кубани парень погиб в аварии по вине молодого водителя

Как сообщали Юга.ру, 2 августа на Ставрополье произошла авария с автобусом и грузовиком, в которой пять человек погибли и еще 18 пострадали.

В результате ДТП погиб 29-летний пассажир легковушки. В больницу доставили водителя, а также 27‑летнего и 29‑летнего пассажиров.

Авария случилась в 00:10 на трассе М4 «Дон» в сторону Новороссийска. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 наехал на металлическое барьерное ограждение.

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