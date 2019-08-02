На Ставрополье в ДТП с автобусом и грузовиком пять человек погибли и еще 18 пострадали

В Апанасенковском районе ночью 2 августа столкнулись грузовик и автобус, погибли пять человек и еще 18 пострадали

Авария произошла около 2:30 на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса Sun Long ехал из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault. В автобусе находилось 23 человека.

На данный момент известно о пяти погибших и 18 пострадавших, 14 из них доставили в районную больницу, пишет RT.

Также выяснилось, что погибшего водителя автобуса, 59-летнего жителя Ставрополя, за полчаса до аварии останавливали сотрудники ДПС в рамках операции «Сон за рулем». Однако, от отдыха он отказался. Сейчас рассматривается одна из версий произошедшего — усталость водителя автобуса.