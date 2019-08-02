На Ставрополье в ДТП с автобусом и грузовиком пять человек погибли и еще 18 пострадали
В Апанасенковском районе ночью 2 августа столкнулись грузовик и автобус, погибли пять человек и еще 18 пострадали
Авария произошла около 2:30 на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса Sun Long ехал из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault. В автобусе находилось 23 человека.
На данный момент известно о пяти погибших и 18 пострадавших, 14 из них доставили в районную больницу, пишет RT.
Также выяснилось, что погибшего водителя автобуса, 59-летнего жителя Ставрополя, за полчаса до аварии останавливали сотрудники ДПС в рамках операции «Сон за рулем». Однако, от отдыха он отказался. Сейчас рассматривается одна из версий произошедшего — усталость водителя автобуса.
Полицейские достали из искореженного автобуса видеокарту с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог выехать на встречную полосу, а водитель автобусы попытался избежать удара, но не успел, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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