Восьмилетняя девочка из Краснодарского края впала в кому, сорвавшись с обрыва в Крыму

В Судаке вблизи Генуэзской крепости девочка из Краснодарского края сорвалась с 15-метрового обрыва

Инцидент произошел, когда прибывшая из Краснодарского края семья прогуливалась по улице Морской. «В какой-то момент восьмилетняя дочь отбежала в сторону от родителей и вскарабкалась на гору. Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты», — сообщили 30 июля в пресс-службе администрации Судака.

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