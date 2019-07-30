Восьмилетняя девочка из Краснодарского края впала в кому, сорвавшись с обрыва в Крыму

Краснодарский край, Крым

Распечатать

В Судаке вблизи Генуэзской крепости девочка из Краснодарского края сорвалась с 15-метрового обрыва

Инцидент произошел, когда прибывшая из Краснодарского края семья прогуливалась по улице Морской.

«В какой-то момент восьмилетняя дочь отбежала в сторону от родителей и вскарабкалась на гору. Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты», — сообщили 30 июля в пресс-службе администрации Судака.

Читайте также:

Заведующий городским отделением скорой помощи Михаил Пикулов сообщил, что девочка получила многочисленные травмы и впала в состояние комы.

К месту ЧП вызвали спасательный вертолет, который доставил ребенка в республиканскую клиническую больницу. Состояние девочки медики оценивают как тяжелое.

Дети Крым Курорты и туризм Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Восьмилетняя девочка из Краснодарского края впала в кому, сорвавшись с обрыва в Крыму
Кондратьев решил законодательно обязать построить отбойники на дорогах Кубани
Пять кандидатов поборются за пост губернатора Ставрополья
Из-за повреждения причала танкером в Новороссийске завели уголовное дело
В Краснодаре на четверо суток отключат светофоры возле Вишняковского рынка
В Крыму двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и остался жив

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале