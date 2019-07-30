Восьмилетняя девочка из Краснодарского края впала в кому, сорвавшись с обрыва в Крыму
В Судаке вблизи Генуэзской крепости девочка из Краснодарского края сорвалась с 15-метрового обрыва
Инцидент произошел, когда прибывшая из Краснодарского края семья прогуливалась по улице Морской.
«В какой-то момент восьмилетняя дочь отбежала в сторону от родителей и вскарабкалась на гору. Из-за неосторожных движений ребенок оступился и сорвался с 15-метровой высоты», — сообщили 30 июля в пресс-службе администрации Судака.
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Заведующий городским отделением скорой помощи Михаил Пикулов сообщил, что девочка получила многочисленные травмы и впала в состояние комы.
К месту ЧП вызвали спасательный вертолет, который доставил ребенка в республиканскую клиническую больницу. Состояние девочки медики оценивают как тяжелое.
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