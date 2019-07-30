В мэрии Сочи назначили нового начальника управления по организации похоронного дела

Краснодарский край

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В администрации Сочи 30 июля представили нового начальника управления по организации похоронного дела

На эту должность 24 июля назначили 41-летнего Алексана Белова. Последние два года он замещал должность начальника отдела по организации похоронного дела по Адлерскому району, сообщили в департаменте муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи.

Белов сменил на посту Александра Мамлая, который руководил управлением по организации похоронного дела с 2014 года, а в мае 2019-го возглавил департамент городского хозяйства администрации курорта.

Кто такой Алексан Белов

Алексан Белов родился 27 декабря 1978 года.

В 2000 году получил диплом Сочинского государственного университета туризма и курортного дела по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2002 году окончил Черноморскую гуманитарную академию по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию юриста.

С 2002 года по 2004 год работал юрисконсультом в ООО «ИММ». С 2004-го по 2010 год служил в органах внутренних дел по Сочи. В 2010-2017 годах работал в МУП Сочи «Ритуальные услуги населению».

Женат, воспитывает двух дочерей.

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