В мэрии Сочи назначили нового начальника управления по организации похоронного дела
В администрации Сочи 30 июля представили нового начальника управления по организации похоронного дела
На эту должность 24 июля назначили 41-летнего Алексана Белова. Последние два года он замещал должность начальника отдела по организации похоронного дела по Адлерскому району, сообщили в департаменте муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи.
Белов сменил на посту Александра Мамлая, который руководил управлением по организации похоронного дела с 2014 года, а в мае 2019-го возглавил департамент городского хозяйства администрации курорта.
Кто такой Алексан Белов
Алексан Белов родился 27 декабря 1978 года.
В 2000 году получил диплом Сочинского государственного университета туризма и курортного дела по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2002 году окончил Черноморскую гуманитарную академию по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию юриста.
С 2002 года по 2004 год работал юрисконсультом в ООО «ИММ». С 2004-го по 2010 год служил в органах внутренних дел по Сочи. В 2010-2017 годах работал в МУП Сочи «Ритуальные услуги населению».
Женат, воспитывает двух дочерей.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.