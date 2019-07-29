В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки

Согласно изменениям, клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay для пополнения кошельков должны будут идентифицировать свою личность.Так Росфинмониторинг планиурет бороться с финансированием наркотиков и терроризма.

Ранее клиенты сервисов могли пополять свои счета наличными, без предоставления документов. Однако теперь для этого нужно будет использовать банковский счет, написали РБК.

По словам председателя ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, поправки коснутся около 10 млн человек, которые пользуются электронными кошельками — ежегодно через них совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. По мнению Достова, изменения не помогут бороться с финансированием наркотиков и терроризма.