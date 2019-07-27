Дорожники заверили, что закрытие обрушившейся дороги в Сочи не создаст неудобств туристам и жителям
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Упрдор «Черноморье» 27 июля сообщило, что еще не понимает, когда починит пострадавшую от оползня дорогу в Сочи
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