Адыгейский филиал компании «Россети Кубань» возглавил Инвер Натхо
Новым директором Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» (Кубаньэнерго) в июле стал Инвер Натхо
Натхо с 2006 по 2014 год возглавлял Адыгейские электрические сети. Также он руководил ОАО «Красодарэнергоремонт», а до последнего времени возглавлял филиал ПАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго».
«Сегодня для динамичного развития республики крайне важно решить вопросы эффективного энергоснабжения и энергодефицита. Лишь малая часть подстанций имеют свободные мощности, а это крайне негативно сказывается на развитии экономикии», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Он также подчеркнул, что в рамках соглашения с ПАО «Россети» Адыгея готова выполнить все взятые на себя обязательства. В свою очередь генеральный директор компании «Россети Кубань» (Кубаньэнерго) Сергей Сергеев отметил, что компания планирует провести в республике мероприятия по реконструкции электросетевого комплекса. Инвестиционные средства компания направит на ремонт и строительство подстанций. Особое внимание уделят модернизации городских электросетей республиканской столицы.
Кто такой Инвер Натхо
Натхо родился в ауле Афипсип Теучежского района 27 декабря 1958 года. У него несколько высших образований по специальностям: «сельскохозяйственное строительство», «электроснабжение промышленных предприятий», «менеджмент». Также его награждали медалью «Слава Адыгеи».
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