Медведев призвал избавить учителей от лишних бумаг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в июле заявил, что учителей нужно избавить от лишней отчетности

Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал постепенно избавить учителей от излишней отчетности. По его словам, этого «монстра» [отчетность — Юга.ру] нужно постепенно уничтожать, сообщило РИА Новости.

Медведев отметил, что понимает, почему это происходит, пишет RT.

«Любые органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на школу в том или ином измерении, правоохранительные органы, конечно, и все пишут и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться», — добавил Медведев.