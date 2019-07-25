Медведев призвал избавить учителей от лишних бумаг
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в июле заявил, что учителей нужно избавить от лишней отчетности
Председатель правительства России Дмитрий Медведев призвал постепенно избавить учителей от излишней отчетности. По его словам, этого «монстра» [отчетность — Юга.ру] нужно постепенно уничтожать, сообщило РИА Новости.
Медведев отметил, что понимает, почему это происходит, пишет RT.
«Любые органы управления, которые так или иначе распространяют компетенцию на школу в том или ином измерении, правоохранительные органы, конечно, и все пишут и требуют обязательно личного ответа. Надо с этим бороться», — добавил Медведев.
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