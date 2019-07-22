В Сочи задержали водителя, который поехал вместо скорой со спецсигналом между расступившихся машин

В Сочи задержали водителя, который не пропустил карету скорой помощи и сам поехал между расступившихся машин

Видео инцидента, произошедшего в июле, попало в сеть. Автомобиль Hyundai поехал по «коридору» для неотложки, не пропуская ее.

Нарушителя установили и доставили в отдел полиции. 30-летний местный житель пояснил, что опаздывал на работу, поэтому решил таким образом объехать пробку.

«В отношении правонарушителя полицейские составили административные материалы по трем статьям КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Аналогичный случай произошел на курорте на прошлой неделе с участием автомобиля ВАЗ-2199. Водителя также установили.