В Сочи задержали водителя, который поехал вместо скорой со спецсигналом между расступившихся машин
В Сочи задержали водителя, который не пропустил карету скорой помощи и сам поехал между расступившихся машин
Видео инцидента, произошедшего в июле, попало в сеть. Автомобиль Hyundai поехал по «коридору» для неотложки, не пропуская ее.
Нарушителя установили и доставили в отдел полиции. 30-летний местный житель пояснил, что опаздывал на работу, поэтому решил таким образом объехать пробку.
«В отношении правонарушителя полицейские составили административные материалы по трем статьям КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Аналогичный случай произошел на курорте на прошлой неделе с участием автомобиля ВАЗ-2199. Водителя также установили.
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В Сочи продолжается #challenge «не пропусти скорую»! ⠀ Данный инцидент произошёл в пятницу днём, по улице Ленина в сторону Адлера. ⠀ «Мы спешили на вызов к тяжелобольному пациенту, а данный «автохам» и так называемый водитель принципиально не давал нам проехать, хотя у него была такая возможность! Все это длилось от Кудепстинского моста до жд вокзала Адлер.» — сообщили медики. ⠀ Напомним, подобный случай произошёл на этой неделе с участием «ВАЗ 2199», водитель был установлен! ⠀ Просим обратить внимание на данный инцидент: @23mvd ��: Вести Сочи. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
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