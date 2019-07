В Сочи задержали водителя, который поехал вместо скорой со спецсигналом между расступившихся машин

View this post on Instagram

В Сочи продолжается #challenge «не пропусти скорую»! ⠀ Данный инцидент произошёл в пятницу днём, по улице Ленина в сторону Адлера. ⠀ «Мы спешили на вызов к тяжелобольному пациенту, а данный «автохам» и так называемый водитель принципиально не давал нам проехать, хотя у него была такая возможность! Все это длилось от Кудепстинского моста до жд вокзала Адлер.» — сообщили медики. ⠀ Напомним, подобный случай произошёл на этой неделе с участием «ВАЗ 2199», водитель был установлен! ⠀ Просим обратить внимание на данный инцидент: @23mvd : Вести Сочи. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар