В центре Анапы снесут пристроенный к квартире трехэтажный самострой
Судебные приставы опечатали трехэтажный коммерческих объект в центре Анапы, который по документам числится как квартира
Строение находится на углу улиц Астраханской и Новороссийской. Незаконную постройку выявили в 2018 году, и сейчас суд удовлетворил иск администрации города о сносе здания.
«По сути, к числящейся по документам квартире пристроили трехэтажное здание, которое используется в коммерческих целях. Администрация подала на самостройщика в суд», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
19 июля объект опечатали, собственнику вручили требование исполнить решение суда.
Если он не сделает это самостоятельно, к сносу приступят приставы.
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