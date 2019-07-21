В центре Анапы снесут пристроенный к квартире трехэтажный самострой

Судебные приставы опечатали трехэтажный коммерческих объект в центре Анапы, который по документам числится как квартира

Строение находится на углу улиц Астраханской и Новороссийской. Незаконную постройку выявили в 2018 году, и сейчас суд удовлетворил иск администрации города о сносе здания.

«По сути, к числящейся по документам квартире пристроили трехэтажное здание, которое используется в коммерческих целях. Администрация подала на самостройщика в суд», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

19 июля объект опечатали, собственнику вручили требование исполнить решение суда.

Если он не сделает это самостоятельно, к сносу приступят приставы.