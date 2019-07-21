В центре Анапы снесут пристроенный к квартире трехэтажный самострой

Краснодарский край

Распечатать

Судебные приставы опечатали трехэтажный коммерческих объект в центре Анапы, который по документам числится как квартира

Строение находится на углу улиц Астраханской и Новороссийской. Незаконную постройку выявили в 2018 году, и сейчас суд удовлетворил иск администрации города о сносе здания.

«По сути, к числящейся по документам квартире пристроили трехэтажное здание, которое используется в коммерческих целях. Администрация подала на самостройщика в суд», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

19 июля объект опечатали, собственнику вручили требование исполнить решение суда.

Если он не сделает это самостоятельно, к сносу приступят приставы.

Анапа Курорты и туризм Самострой Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре ливень подтопил дворы и дороги, местами встали трамваи
В центре Анапы снесут пристроенный к квартире трехэтажный самострой
На Кубани объявили экстренное предупреждение по грозам на 21-22 июля
Дагестанские регбисты устроили массовую драку на чемпионате России
Женщина на внедорожнике врезалась в крыльцо супермаркета в центре Сочи
РПЛ о потасовке после матча «Ростов» — «Спартак»: Болельщики пытались отбить нарушителей, которые бросали пиротехнику. Задержаны 8 человек

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале