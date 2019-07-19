Власти Краснодара пообещали до конца лета благоустроить территорию крупнейшего детсада города
В Краснодаре до конца августа планируют отремонтировать территорию детского сада № 107 на улице Дзержинского
На площади 0,7 га, которую занимает детсад, находится 12 игровых площадок. Рабочие уже убрали старые бетонные плиты и готовят основу для строительства тротуаров и укладки безопасного прорезиненного покрытия. Площадки собираются разделить дорожками, выложенными тротуарной плиткой. Также сделают небольшие островки для зеленых уголков и цветочных клумб. Работы планируют завершить до конца августа.
Детский сад № 107 построили в 1994 году. Сначала он относился к воинской части и был на балансе Министерства обороны РФ. В 2014 году сад передали в муниципальную собственность. Дошкольное учреждение считается одним из крупнейших в городе: его посещают около 700 детей в возрасте от двух до семи лет.
Заведующая детсадом Ольга Радченко рассказала, что при передаче городу здание было в плохом состоянии. Необходимо было отремонтировать крышу главного корпуса, теневые навесы, столовую, прачечную, групповые комнаты, туалеты. Нужно было заменить окна, поставить пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. К 2019 году эти работы выполнили.
На время ремонта площадок детсад действует в дежурном режиме. Пока детей принимает только одна группа на 50 человек.
Директор департамента образования Алексей Некрасов отметил, что территория позволяет построить еще один корпус. Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проработать такую возможность в этом и других детских садах микрорайона. Всего в 2019 году в краевом центре собираются отремонтировать 104 детских сада, сообщили 19 июля в пресс-службе администрации города.
Как сообщали Юга.ру, в июле в Новознаменском микрорайоне Краснодара начали строить первый детский сад.
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