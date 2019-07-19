Власти Краснодара пообещали до конца лета благоустроить территорию крупнейшего детсада города

На площади 0,7 га, которую занимает детсад, находится 12 игровых площадок. Рабочие уже убрали старые бетонные плиты и готовят основу для строительства тротуаров и укладки безопасного прорезиненного покрытия. Площадки собираются разделить дорожками, выложенными тротуарной плиткой. Также сделают небольшие островки для зеленых уголков и цветочных клумб. Работы планируют завершить до конца августа.

Детский сад № 107 построили в 1994 году. Сначала он относился к воинской части и был на балансе Министерства обороны РФ. В 2014 году сад передали в муниципальную собственность. Дошкольное учреждение считается одним из крупнейших в городе: его посещают около 700 детей в возрасте от двух до семи лет.