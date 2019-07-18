В компании «Россети Кубань» назначили нового гендиректора

Такое решение принял совет директоров компании. Ранее Сергеев занимал должность заместителя гендиректора «Россети» по капитальному строительству.

Гендиректор группы компаний «Россети» Павел Ливинский представил нового руководителя коллективу предприятия.

«Придя в отрасль более десяти лет назад, он с первых дней курировал стратегически важные направления. За его плечами — строительство электроэнергетической инфраструктуры к саммиту АТЭС во Владивостоке, зимним Олимпийским играм в Сочи, Чемпионату мира по футболу. В "Россетях" Сергеев курировал блок капитального строительства всей группы компаний», — сказал Ливинский.

Он добавил, что компания «Россети Кубань» хорошо знакома Сергееву. Несколько лет он возглавлял совет директоров предприятия.