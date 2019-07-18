В компании «Россети Кубань» назначили нового гендиректора
Генеральным директором предприятия «Кубаньэнерго» (предоставляет услуги под брендом «Россети Кубань») в июле стал Сергей Сергеев
Такое решение принял совет директоров компании. Ранее Сергеев занимал должность заместителя гендиректора «Россети» по капитальному строительству.
Гендиректор группы компаний «Россети» Павел Ливинский представил нового руководителя коллективу предприятия.
«Придя в отрасль более десяти лет назад, он с первых дней курировал стратегически важные направления. За его плечами — строительство электроэнергетической инфраструктуры к саммиту АТЭС во Владивостоке, зимним Олимпийским играм в Сочи, Чемпионату мира по футболу. В "Россетях" Сергеев курировал блок капитального строительства всей группы компаний», — сказал Ливинский.
Он добавил, что компания «Россети Кубань» хорошо знакома Сергееву. Несколько лет он возглавлял совет директоров предприятия.
Кто такой Сергей Сергеев
Сергей Сергеев родился в Изобильный Ставропольского края. Он окончил Новочеркасский государственный технический университет в 1998 году, по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2003 Сергеев получил диплом в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по направлению «экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ».
До 2009 года Сергеев занимал различные руководящие должности на предприятиях ОАО «Транснефть». Затем работал зампредседателя правления «Россети ФСК ЕЭС». Это дочерняя компания холдинга, управляющая магистральными электросетями. В 2013 году он перешел в исполнительный аппарат «Россетей».
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