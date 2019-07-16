Сотрудник прокураторы возглавил департамент по взаимодействию с правоохранительными органами мэрии Сочи
В мэрии Сочи на должность директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами в июле назначили Сергея Кармазиненко
Об этом было объявлено 16 июля на еженедельной планерке мэра Сочи Анатолия Пахомова, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Кто такой Сергей Кармазиненко
Сергей Кармазиненко родился 24 сентября 1966 года. В 1987 году получил диплом Омской Высшей школы МВД СССР по специальности «юрист-правовед». В 2000-м окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности «юриспруденция».
С 1983 по 2009 год паботал с следственном отделе Кузбасского УВД на транспорте, руководил отделением налоговой полиции и управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Новокузнецконр межрайонного отдела Кемеровской области. Служил в оперативно-розыскном департаменте Федеральной службы наркоконтроля России в Москве.
С 2000 по 2017 год работал в органах прокураторы Кубани. В Сочи занимал посты помощника прокурора города, старшего прокурора города, заместителя прокурора Центрального района Сочи. С 2017 по 2018 годы замещал должность заместителя руководителя Маловишерского межрайонного следственного отдела следственного комитета по Новгородской области.
Как сообщали Юга.ру, конкурс на должность мэра Сочи пройдет в сентябре, власти объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы курорта.
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