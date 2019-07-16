В мэрии Сочи на должность директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами в июле назначили Сергея Кармазиненко

Об этом было объявлено 16 июля на еженедельной планерке мэра Сочи Анатолия Пахомова, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Кто такой Сергей Кармазиненко

Сергей Кармазиненко родился 24 сентября 1966 года. В 1987 году получил диплом Омской Высшей школы МВД СССР по специальности «юрист-правовед». В 2000-м окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности «юриспруденция».

С 1983 по 2009 год паботал с следственном отделе Кузбасского УВД на транспорте, руководил отделением налоговой полиции и управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Новокузнецконр межрайонного отдела Кемеровской области. Служил в оперативно-розыскном департаменте Федеральной службы наркоконтроля России в Москве.

С 2000 по 2017 год работал в органах прокураторы Кубани. В Сочи занимал посты помощника прокурора города, старшего прокурора города, заместителя прокурора Центрального района Сочи. С 2017 по 2018 годы замещал должность заместителя руководителя Маловишерского межрайонного следственного отдела следственного комитета по Новгородской области.