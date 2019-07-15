В Краснодаре разыскивают Николая Николаева с татуировкой «За ВДВ»

Николаев ушел из дома в Северном 9 июля и его местонахождение до сих пор не установлено.

Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткая стрижка, на руке татуировка «За ВДВ».

Тех, кто обладает информацией о Николаеве, просят сообщить в полицию (ул.Гагарина, 103) или по телефону 8(861)226-52-22, сообщили в УМВД по Краснодару.