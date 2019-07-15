Почтовые отделения нового формата открылись в Анапе

Краснодарский край

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В Анапе в июле открыли два почтовых отделения нового формата, которые стали первыми в Краснодарском крае

После реконструкции в Анапе открыли два отделения связи — на улицах Горького, 68 и Лермонтова, 80. Это событие приурочили ко Дню российской почты, который отмечается 14 июля.

«Курортные города — это лицо Краснодарского края, ведь к нам приезжают миллионы россиян. Уверен, что они вместе с нами по достоинству оценят новую, современную и комфортную почту», — сказал на открытии глава Анапы Юрий Поляков.

Отделение с индексом 353445 на улице Горького заняло площадь 155 кв. метров. В зоне его обслуживания — 13 тыс. человек, 85 предприятий, 2 тыс. 832 абонементных и индивидуальных ячейки. Также там организовали шесть доставочных участков, работают три операционных окна.

В новых отделениях клиенты смогут получить свыше 100 видов услуг, а производственные процессы будут происходить на глазах посетителей, рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Индекс отделения нового формата на улице Лермонтова, 80 — 353454.

В 2019 году в Анапе планируют провести капитальный ремонт еще в десяти отделениях связи.

Анапа Почта сфера услуг
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