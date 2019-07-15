Дмитрий Медведев посетил ЖК «Российский» и школу в ЖК «Солнечный круг» в Ставрополе
В Ставрополе председатель Правительства России Дмитрий Медведев 12 июля во время рабочего визита посетил ЖК «Российский» и школу в ЖК «Солнечный круг»
Премьер-министр приехал в Ставрополь вместе со своим заместителем по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко, а также главой Министерства строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым, чтобы проверить реализацию федеральных и национальных проектов.
Сначала делегация посетила площадь Святого князя Владимира, где расположен музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история» и самый большой в регионе светомузыкальный фонтан «Россия».
После этого Медведеву показали новый жилой комплекс «Российский» в Юго-западном районе, который строит группа компаний «ЮгСтройИнвест». Там уже ввели в эксплуатацию сад-ясли на 160 мест, благоустроили сквер и начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Кроме того, в ЖК планируется возвести еще один детский сад-ясли на 300 мест и школу на 1 тыс. 550 учащихся.
Дмитрий Медведев пообщался с генеральным директором ГК «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым. Они обсудили работу строительной отрасли в условиях проектного финансирования.
Кроме того, председатель Правительства посетил школу № 50, которую за 11 месяцев построил ЮСИ. Образовательное учреждение на 1 тыс. 550 мест начнет работать осенью 2019 года: там есть новое оборудование, 3D-лаборатория, IT-центр, спортивные и тренажерные залы, стадион, опытная учебная площадка и зона отдыха.
Из школы Медведев направился в краевое правительство, где провел совещание по вопросам обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках национальных проектов, сообщили 15 июля в пресс-службе «ЮгСтройИнвеста».
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