Дмитрий Медведев посетил ЖК «Российский» и школу в ЖК «Солнечный круг» в Ставрополе

В Ставрополе председатель Правительства России Дмитрий Медведев 12 июля во время рабочего визита посетил ЖК «Российский» и школу в ЖК «Солнечный круг»

Премьер-министр приехал в Ставрополь вместе со своим заместителем по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко, а также главой Министерства строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым, чтобы проверить реализацию федеральных и национальных проектов. Сначала делегация посетила площадь Святого князя Владимира, где расположен музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история» и самый большой в регионе светомузыкальный фонтан «Россия».

После этого Медведеву показали новый жилой комплекс «Российский» в Юго-западном районе, который строит группа компаний «ЮгСтройИнвест». Там уже ввели в эксплуатацию сад-ясли на 160 мест, благоустроили сквер и начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Кроме того, в ЖК планируется возвести еще один детский сад-ясли на 300 мест и школу на 1 тыс. 550 учащихся. Дмитрий Медведев пообщался с генеральным директором ГК «ЮгСтройИнвест» Юрием Ивановым. Они обсудили работу строительной отрасли в условиях проектного финансирования.