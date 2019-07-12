Россельхознадзор начнет выдавать лицензии на использование животных в зоопарках и цирках
С 2020 года Россельхознадзор будет контролировать животных в зоопарках, океанариумах и цирках
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Согласно документу, с 1 января 2020 года Россельхознадзор начнет выдавать лицензии на содержание и использование животных и следить за их содержанием и использованием в «культурно-зрелищных целях», передает РИА «Новости».
В пресс-службе Россельхознадзора пояснили, что до сих пор получать лицензию на содержание животных в зоопарках, дельфинариях и цирках было не нужно. Требование ввести лицензирование содержится в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», принятом в декабре 2018 года. Чтобы получить лицензию, надо будет оплатить пошлину. Положения о лицензировании разрабатывает Минкультуры. Среди требований — наличие необходимых зданий и оборудования для содержания животных и профильное образование сотрудников. Также в документе прописаны требования к кормлению, транспортировке и дрессировке.
При этом контролировать использование животных не в развлекательных целях будет Росприроднадзор, пишет РБК.
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